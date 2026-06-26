Путин разрешил регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов
Российские регионы смогут самостоятельно вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. Как пишет RT, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, региональные власти могут ввести запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них в любой момент в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.
При установлении запрета регионы должны будут уведомить об этом Росалкогольтабакконтроль. Ведомство, в свою очередь, будет публиковать на своём сайте список таких субъектов РФ.
Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что правительство не намерено разрешать торговлю табаком, вейпами и алкоголем в отделениях «Почты России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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