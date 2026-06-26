Путин разрешил регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов

Согласно документу, региональные власти могут ввести запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них в любой момент в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

При установлении запрета регионы должны будут уведомить об этом Росалкогольтабакконтроль. Ведомство, в свою очередь, будет публиковать на своём сайте список таких субъектов РФ.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что правительство не намерено разрешать торговлю табаком, вейпами и алкоголем в отделениях «Почты России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

