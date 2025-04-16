В отрасли назвали преждевременными выводы о падении продаж вина
Сильнее всего сократились продажи импортного вина, россияне активно переходят на отечественные аналоги и иные виды алкоголя, сказал НСН Александр Ставцев.
Продажи вина в России, равно как и всего подакцизного алкоголя, действительно снизились, однако судить о динамике по одному кварталу не стоит — такая тенденция объясняется не столь длинными праздничными выходными, как в предыдущие годы. Об этом НСН заявил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
В России снижаются продажи вина из-за высоких цен. Игристые вина по итогам первого квартала 2025 года в натуральном выражении потеряли почти 5%, тихие — 2%, а для плодовой продукции снижение превысило 70%, пишет «Коммерсантъ». Резкое повышение цен на вина продиктовано ростом пошлин для продукции из недружественных стран, акцизов и издержек производителей. Недовольные соотношением цены и качества продукции потребители переориентируются на другие виды спиртного. Ставцев призвал не торопиться с выводами, поскольку один квартал — слишком короткий срок.
«Падение есть по всем подакцизным товарам, за исключением вкусовых настоек и таких категорий, как ром, джин (то, что идет в коктейли). Конечно, есть объективные обстоятельства роста себестоимости — повышение акцизов, рост минимальных розничных цен на водку с 1 января 2025 года. Так, сегодня средняя цена европейских вин — выше 700 рублей, даже ближе к 1000 рублей, а российские вина стоят 500-700 рублей. Но здесь нужно оценивать динамику на протяжении более длительного времени: один квартал — это не очень много. Первый квартал обычно был достаточно активным по продажам, потому что у нас были затяжные праздники, 23 февраля, 8 марта, а в этом году таких длинных выходных не было», — сказал Ставцев.
Собеседник НСН добавил, что потребители сейчас активно переходят на российские вина, а также на другие виды алкоголя.
«Падение идет в основном за счет импортного вина, которое подорожало больше, чем российское, потому что на него вдвое повысили пошлины и втрое — акциз. Российские производители никакого падения продаж своих вин не ощущают. Российское вино сейчас находится в привилегированном положении с точки зрения ценообразования, оно в целом дешевле, чем импортное, потому что есть субсидирование ставки акциза для тех, кто производит продукцию из собственного винограда, и так далее. Однако заполнить весь рынок российским вином мы не можем, потому что мы производим 500 млн литров вина, а продаем более 800 млн литров. Кроме того, есть переход на пивные напитки, на сидры, на коктейльную группу — джин, ром, настойки. Вообще некоторые производители пытаются найти способы, как уйти от уплаты повышенного акциза, — начинают в ту же бутылку наливать другую категорию продукции, подкорректировав ее по вкусу», — отметил он.
Ранее глава Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что в 2025 году в российских магазинах возникнет дефицит слабоалкогольных коктейлей и импортного пива, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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