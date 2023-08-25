В отрасли назвали 2023 год транспортным прорывом в истории Москвы
Для Москвы 2023 год стал прорывным в области транспорта, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках Московского урбанистического форума.
«Этот год для строительной отрасли стал по истине транспортным прорывом. Расширение сети автомобильных дорог и метрополитена, переосмысление роли и значения железных дорог, позволяет развивать город комплексно, создавать новые точки притяжения и повышать активность отдельных территорий», - отметил он.
По его словам, за 12 лет в столице построено 109 станций метро и МЦК, в этом году завершено строительство самого масштабного проекта – Большой кольцевой линии. Недавно был запущен третий Московский центральный диаметр протяженностью 85 км. Также с начала года уже завершено строительство 28 км дорог.
Со своей стороны, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве сформирован новый транспортный каркас. Он отметил, что от развития транспорта в городе зависит жизнь не только каждого москвича, но и во многом логистика всей страны. Глава города подчеркнул, что в столице построено огромное количество дорог, новых объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, включая МЦК и центральные диаметры.
Так, с 2012 года улично-дорожная сеть на территории только ТиНАО увеличилась почти наполовину. Благодаря городской инвестпрограмме было построено и реконструировано более 360 км дорог в этой части города, что улучшило транспортную доступность всех районов, позволило увеличить средняя скорость движения на Калужском и Киевском шоссе, а также запустит новые маршруты гортранспорта.
А в прошлом году в столице завершилось строительство нового Внуковского шоссе и трассы «Воскресенское – Каракашево – Щербинка», а также была выполнена реконструкция автодороги в Воскресенском.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Милонов предложил похоронить Пригожина в Бахмуте
- Муж премьера Эстонии продаст акции связанной с бизнесом в России фирмы
- Пользователи WhatsApp смогут отправлять HD-видео
- Глава испанской федерации футбола отказался уходить в отставку из-за поцелуя
- Путин установил порядок приведения к присяге добровольцев и бойцов теробороны
- «Неопытность»: Роза Сябитова назвала причины распада молодых браков
- Телеграм: Версии крушения «Вагнера» и страх «Фукусимы»
- Рябков: Москва рассмотрит запрос на получение консульского доступа к Гершковичу
- Россиянам назвали правила накопления сбережений
- Российский флот нанес удар по объекту портовой инфраструктуры ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru