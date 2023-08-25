В отрасли назвали 2023 год транспортным прорывом в истории Москвы

По его словам, за 12 лет в столице построено 109 станций метро и МЦК, в этом году завершено строительство самого масштабного проекта – Большой кольцевой линии. Недавно был запущен третий Московский центральный диаметр протяженностью 85 км. Также с начала года уже завершено строительство 28 км дорог.

Со своей стороны, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве сформирован новый транспортный каркас. Он отметил, что от развития транспорта в городе зависит жизнь не только каждого москвича, но и во многом логистика всей страны. Глава города подчеркнул, что в столице построено огромное количество дорог, новых объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, включая МЦК и центральные диаметры.

Так, с 2012 года улично-дорожная сеть на территории только ТиНАО увеличилась почти наполовину. Благодаря городской инвестпрограмме было построено и реконструировано более 360 км дорог в этой части города, что улучшило транспортную доступность всех районов, позволило увеличить средняя скорость движения на Калужском и Киевском шоссе, а также запустит новые маршруты гортранспорта.

А в прошлом году в столице завершилось строительство нового Внуковского шоссе и трассы «Воскресенское – Каракашево – Щербинка», а также была выполнена реконструкция автодороги в Воскресенском.

