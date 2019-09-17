Меньше пить не станут. Как в России алкоголь запрещали
Эксперты обсудили с НСН различные инициативы по ограничению продажи алкоголя в России.
В правительстве поддержали инициативу депутатов от «Единой России» о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах. Об этом пишет газета «Коммерсант», в распоряжении которой оказалась копия отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
Ограничения по продаже алкоголя обсуждаются в России часто. Так, еще в начале этого года, депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект о запрете продажи алкогольной и табачной продукции в обычных продуктовых магазинах. На пресс-конференции НСН, посвященной обсуждению этой инициативы, член межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета по профилактике Юлия Шевцова рассказала, что дают многочисленные ограничения продажи алкоголя.
«В течение последних лет в стране действует ограничение продаж по возрасту, времени и удаленности. И только-только наметилась тенденция к уменьшению алкогольных психозов, к снижению смертности, связанной с алкоголем, как мы стали замечать, что как плесень начало прорастать распространение алкогольных напитков в ярких нарядных подсвеченных витринах, в красивых упаковках в торговой сети и в общепите. Размещение алкогольных напитков в магазинах вместе с обычными продуктами размывает границы опасности. Это приводит к более частым спонтанным, необдуманным покупкам. Еще одна группа риска - это молодежь, которая не знает обо всех опасностях алкоголя. Более того, ребята, которые выросли в благополучных семьях, где нередко алкоголь ассоциируется с праздником, и они не видят в его употреблении ничего страшного. Но даже хроническое так называемое "культурное" употребление алкоголя приводит к развитию многих заболеваний. Пик смертности тех, кто регулярно употребляет алкоголь, приходится отнюдь не на пожилой возраст, а на возрастной интервал 51-55 лет», — сказала она.
Между тем, в 2017 году депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок предложил обязать заведения общепита города после 22-х часов отпускать спиртное исключительно в розлив. Однако, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников заявил в беседе с НСН, что Запрет на продажу в ресторанах по ночам алкоголя в бутылках может привести к закрытию заведений.
«Депутаты и чиновники у нас создают условия, чтобы создать бизнесу проблемы. Любое ограничение ни к чему хорошему не приводит. В Питере масса хороших, дорогих ресторанов работают в ночное время. Это известные рестораны, в которых вино приносят именно в бутылке, потому что по бокалам такие дорогие напитки не разливаются», — сказал он.
Не остается в стороне и Минздрав в вопросе новых ограничений по продаже россиянам алкоголя. Ведомство ранее подготовило законопроект о запрете продавать молодежи до 21 года алкоголь крепостью выше 16,5%, но этим летом его отказались поддержать в Минэкономразвития и Минфине. Почему не прошла эта инициатива, НСН пояснил психиатр-нарколог Александр Ковтун.
«Это вопрос дискуссионный. В тех странах, где такие ограничения есть, не видно особого снижения спроса. А нарушений больше, но наказать у государства, как правило, ресурсов нет. При этом значительно снижается доходная статья бюджета, как у государства, так и у бизнеса. В России это исконное предпринимательство продавать спиртные напитки. Так что логично, что это предложение было отклонено. Профилактическую работу нужно направлять на снижение спроса, а не предложения. Но это гораздо сложнее, чем вводить запретительные меры», — отметил он.
Тем временем, в ближайшую среду, 18 сентября законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах, рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. По данным источника «Ъ», документ, скорее всего, поддержат и новые меры могут принять уже в эту сессию российского парламента.
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