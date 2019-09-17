Меньше пить не станут. Как в России алкоголь запрещали

«В течение последних лет в стране действует ограничение продаж по возрасту, времени и удаленности. И только-только наметилась тенденция к уменьшению алкогольных психозов, к снижению смертности, связанной с алкоголем, как мы стали замечать, что как плесень начало прорастать распространение алкогольных напитков в ярких нарядных подсвеченных витринах, в красивых упаковках в торговой сети и в общепите. Размещение алкогольных напитков в магазинах вместе с обычными продуктами размывает границы опасности. Это приводит к более частым спонтанным, необдуманным покупкам. Еще одна группа риска - это молодежь, которая не знает обо всех опасностях алкоголя. Более того, ребята, которые выросли в благополучных семьях, где нередко алкоголь ассоциируется с праздником, и они не видят в его употреблении ничего страшного. Но даже хроническое так называемое "культурное" употребление алкоголя приводит к развитию многих заболеваний. Пик смертности тех, кто регулярно употребляет алкоголь, приходится отнюдь не на пожилой возраст, а на возрастной интервал 51-55 лет», — сказала она.

Между тем, в 2017 году депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок предложил обязать заведения общепита города после 22-х часов отпускать спиртное исключительно в розлив. Однако, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников заявил в беседе с НСН, что Запрет на продажу в ресторанах по ночам алкоголя в бутылках может привести к закрытию заведений.