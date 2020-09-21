В отеле Томска рассказали, как соратники Навального попали в его номер

«Мы пошли навстречу, решили показать. Вдруг это пищевое отравление чем-то из мини-бара. Все бывает в жизни, никогда такого не было», - рассказала собеседница агентства.

Администратор добавила, что соратники поднялись в номер Навального в ее присутствии. По ее словам, воду в гостиницу поставляет проверенный поставщик, пишет «Газета.ру».

На прошлой неделе в Instagram Навального появилось заявление, что яд «Новичок», которым его якобы отравили, нашли на бутылке из гостиничного номера в томской гостинице, напоминает Ura.ru.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН выразил сомнение, что оппозиционера Алексея Навального отравили «Новичком». По его словам, контакт с этим веществом приводит к немедленной смерти.



