В отеле Томска рассказали, как соратники Навального попали в его номер

Администратор Xander Hotel в Томске рассказала, как соратники ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, организация признана в России иностранным агентом) попали в номер, в котором останавливался оппозиционер Алексей Навальный.

Сотрудница отеля сообщила, что сотрудники ФБК и штаба Навального рассказали о том, что политику стало плохо в самолете и что после совещания с руководством отеля им показали комнату. Она рассказала в беседе с РИА Новости, что соратники Навального предположили, что он мог отравиться чем-то из мини-бара, находящегося в номере.

Битва разработчиков. Создатели «Новичка» поспорили из-за Навального

«Мы пошли навстречу, решили показать. Вдруг это пищевое отравление чем-то из мини-бара. Все бывает в жизни, никогда такого не было», - рассказала собеседница агентства.

Администратор добавила, что соратники поднялись в номер Навального в ее присутствии. По ее словам, воду в гостиницу поставляет проверенный поставщик, пишет «Газета.ру».

На прошлой неделе в Instagram Навального появилось заявление, что яд «Новичок», которым его якобы отравили, нашли на бутылке из гостиничного номера в томской гостинице, напоминает Ura.ru.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН выразил сомнение, что оппозиционера Алексея Навального отравили «Новичком». По его словам, контакт с этим веществом приводит к немедленной смерти.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТомскОтелиАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры