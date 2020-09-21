В отеле Томска рассказали, как соратники Навального попали в его номер
Администратор Xander Hotel в Томске рассказала, как соратники ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, организация признана в России иностранным агентом) попали в номер, в котором останавливался оппозиционер Алексей Навальный.
Сотрудница отеля сообщила, что сотрудники ФБК и штаба Навального рассказали о том, что политику стало плохо в самолете и что после совещания с руководством отеля им показали комнату. Она рассказала в беседе с РИА Новости, что соратники Навального предположили, что он мог отравиться чем-то из мини-бара, находящегося в номере.
«Мы пошли навстречу, решили показать. Вдруг это пищевое отравление чем-то из мини-бара. Все бывает в жизни, никогда такого не было», - рассказала собеседница агентства.
Администратор добавила, что соратники поднялись в номер Навального в ее присутствии. По ее словам, воду в гостиницу поставляет проверенный поставщик, пишет «Газета.ру».
На прошлой неделе в Instagram Навального появилось заявление, что яд «Новичок», которым его якобы отравили, нашли на бутылке из гостиничного номера в томской гостинице, напоминает Ura.ru.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН выразил сомнение, что оппозиционера Алексея Навального отравили «Новичком». По его словам, контакт с этим веществом приводит к немедленной смерти.
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