«До 8 тысяч рублей»: Сколько стоит ювелирка к 8 марта

Больше всего ювелирных изделий дарят в Дагестане, отметил в эфире НСН Эдуард Уткин. 

Ювелирные изделия являются традиционным подарком на 8 марта, средний чек на одно изделие колеблется от 6 до 8,5 тысяч рублей в зависимости от региона, рассказал генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин в пресс-центре НСН.

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«Ювелирные изделия – это один из традиционных подарков на 8 марта и на Новый год. Это довольно доступно по цене и очень достойно выглядит. На сегодняшний день средний чек в ювелирном магазине на одно изделие колеблется от 6 до 8,5 тысяч рублей в зависимости от региона. Больше всего ювелирки дарят в Дагестане», - сказал Уткин.

Ранее ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса Superjob сообщил, что самыми необычными подарками, которые женщины в России получали на 8 марта, стали домашний питомец, летняя резина, набор рыбака и предложение руки и сердца.

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ФОТО: РИА Новости
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