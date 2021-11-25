В Орловской области введут QR-коды для жителей с антителами к COVID-19
Власти Орловской области к 1 декабря утвердят систему, которая позволит жителям региона при наличии достаточного титра антител к коронавирусу получить QR-код. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
По его словам, механизм получения жителями области регионального QR-кода будет разработан в ближайшее время. Клычков подчеркнул, что QR-код будет действовать только на территории области.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее заявлял, что QR-коды в общественных местах дадут ограниченный эффект, но для спасения жизней нужно вводить более жесткие меры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru