В оперштабе сообщили об отсутствии решения властей закрыть авиасообщение с Британией

Решение о закрытии авиасообщения между Россией и Великобританией еще не принято, ситуация находится на контроле у оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, информирует ТАСС.

В Центре Гамалеи российским властям рекомендовали приостановить авиасообщение с Британией из-за мутации коронавируса

«Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно», - заявили в оперштабе.

Напомним, новый штамм, выявленный в Великобритании на 70% заразнее обычного. Крупные европейские страны уже закрыли воздушные границы с Великобританией, а также Австралией и ЮАР, где обнаружен новый вид коронавируса.

Российские самолеты летают в 16 стран, том числе в Британию.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВеликобританияРоссияАвиасообщение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры