В оперштабе сообщили об отсутствии решения властей закрыть авиасообщение с Британией

«Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно», - заявили в оперштабе.

Напомним, новый штамм, выявленный в Великобритании на 70% заразнее обычного. Крупные европейские страны уже закрыли воздушные границы с Великобританией, а также Австралией и ЮАР, где обнаружен новый вид коронавируса.

Российские самолеты летают в 16 стран, том числе в Британию.

