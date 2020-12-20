В оперштабе сообщили об отсутствии решения властей закрыть авиасообщение с Британией
Решение о закрытии авиасообщения между Россией и Великобританией еще не принято, ситуация находится на контроле у оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, информирует ТАСС.
В Центре Гамалеи российским властям рекомендовали приостановить авиасообщение с Британией из-за мутации коронавируса
«Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно», - заявили в оперштабе.
Напомним, новый штамм, выявленный в Великобритании на 70% заразнее обычного. Крупные европейские страны уже закрыли воздушные границы с Великобританией, а также Австралией и ЮАР, где обнаружен новый вид коронавируса.
Российские самолеты летают в 16 стран, том числе в Британию.
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