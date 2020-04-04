В оперштабе назвали регионы с новыми случаями заражения COVID-19

В Ленинградской и Рязанской областях по шесть заболевших, в Костромской области – пять новых случаев, в Бурятии – четыре.

По три заболевших выявлены в Амурской, Орловской, Кировской, Челябинской областях, Чечне республике Коми, а также в Алтайском крае. По два новых случая заражения COVID-19 - в Тульской, Ярославской областях и Адыгее. По одному заболевшему – в Белгородской, Тамбовской, Смоленской, Калужской, Вологодской, Курганской, Свердловской, Омской, Сахалинской областях, Северной Осетии, Мордовии и Удмуртии.

Ранее 4 апреля стало известно, что всего в России зафиксированы 582 новых случаях заражения коронавирусом, девять человек погибли, 52 - выздоровели.

