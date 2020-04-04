В оперштабе назвали регионы с новыми случаями заражения COVID-19

Новые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрированы в России в 32 регионах за последние сутки, информирует оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Москва лидирует по числу выявленных забелевших коронавирусом за сутки (434). На втором месте Московская область (49), на третьем - Санкт-Петербург (15), на четвертом - Брянская область (12). Первую пятерку завыкает Ивановская область (10).

В Москве за сутки заболели коронавирусом 14 детей

В Ленинградской и Рязанской областях по шесть заболевших, в Костромской области – пять новых случаев, в Бурятии – четыре.

По три заболевших выявлены в Амурской, Орловской, Кировской, Челябинской областях, Чечне республике Коми, а также в Алтайском крае. По два новых случая заражения COVID-19 - в Тульской, Ярославской областях и Адыгее. По одному заболевшему – в Белгородской, Тамбовской, Смоленской, Калужской, Вологодской, Курганской, Свердловской, Омской, Сахалинской областях, Северной Осетии, Мордовии и Удмуртии.

Ранее 4 апреля стало известно, что всего в России зафиксированы 582 новых случаях заражения коронавирусом, девять человек погибли, 52 - выздоровели.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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