В Москве за сутки заболели коронавирусом 14 детей

Новый коронавирус COVID-19 за сутки подтвержден у 14 детей в Москве. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Новые случаи заражения коронавируса отмечены в 32 регионах. Самая высокая статистика - в Москве — 434 инфицированных (всего 3357 заболевших). Отмечается, что 67 пациентов — люди старше 65 лет, а 14 — дети.

Также стало известно, что за последние сутки в России выявили 582 новых случая инфицирования заражения COVID-19, что на 19 меньше, чем накануне. Всего в России 4731 человек болен коронавирусом, согласно официальной статистике.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН высказал мнение, что пика заболеваемости в нашей стране можно ждать примерно через месяц, поскольку распространение заболевания идёт медленно.

«Я думаю, [меры по самоизоляции] могут повлиять положительно. Разобщение людей происходит. С психологической точки зрения, вещь, конечно, неприятная. С точки зрения распространения заболевания, разобщение поможет приостановить распространение инфекции. Полностью остановить ее, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, получится», - считает Альштейн.

