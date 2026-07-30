Депутат Свинцов разъяснил, за какие публикации в соцсетях могут уволить с работы
Каждый случай увольнения сотрудника из-за его поведения в соцсетях надо рассматривать индивидуально, сказал в пресс-центре НСН Андрей Свинцов.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что публикация работником в соцсетях бытовых деталей вроде завтрака или любимых цветов не должна становиться поводом для увольнения, однако если в трудовом контракте чётко прописаны этические нормы и запреты, их нарушение даёт работодателю законные основания для расторжения договора.
«Каждый случай надо рассматривать индивидуально. Если человек в своём личном аккаунте пишет свои мысли, делится тем, что он поел на завтрак, или рассказывает, какие у него любимые цветы, то это, конечно, не может являться основанием для увольнения — даже если руководитель с ним не согласен и, например, сам любит другие цветы. Но в контракте у этого сотрудника могут быть прописаны серьёзные требования к соблюдению этики. Например, сотруднику могут запретить обсуждать продукт этой компании, нюансы сделок и так далее. Трудовой контракт между человеком и компанией может предусматривать огромное количество требований. Если сотрудник нарушает эти требования, то тут есть все основания для увольнения», — сказал собеседник НСН.
По его совам, необходимо уважать личные границы и разделять человека и его профессию.
«Мы видели много случаев, когда учительницы выкладывали фотографии в купальнике с отдыха на море. Молодые девушки или парни просто делились своими фото. Некоторые родители начинают поднимать шум из‑за таких ситуаций, говорить о каком‑то неподобающем поведении. Руководители некоторых школ либо увольняют этих учителей, либо применяют к ним какие‑то санкции. Вот это недопустимо. Есть границы личного пространства и морали. Если человек совершает аморальный поступок, участвует в драках, наносит кому‑то телесные повреждения или садится пьяным за руль, тогда могут быть определённые меры воздействия. Но у нас в законодательстве нет двойного наказания. Если человека поймали пьяным за рулём, то его лишают прав. Работодатель не имеет права уволить за такое. Возможно лишь общественное порицание», — добавил Свинцов.
Ранее оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова сказала НСН, что администрации школ все реже встают на сторону преподавателей, им легче заставить учителя извиняться, чем действовать в его интересах.
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