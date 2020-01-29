В ОП раскритиковали идею Минстроя об учете ветхого жилья

29 января 202012:17
Наталья Шатова

Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты заявил, что власти хотят ремонтировать жилье вместо того, чтобы признавать его ветхим, сносить и строить новое.

Ветхое жильё в России поставят на учёт. Правительство поручило Минстрою разработать законопроект, который позволит создать в стране систему технического учёта домов. После упразднения обязательной системы БТИ в 2008 году, государство располагает, по сути, только кадастровыми паспортами жилых домов, в которых указана лишь самая необходимая информация. А очередь на капремонт формируется в зависимости от возраста здания.

Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор заявил НСН, что городская администрация вполне может сама определять степень износа жилья.

«Сегодня в каждом городе работает комиссия, которая определяет ветхое или аварийное жилье. В свое время было допущено много ошибок, когда жилье не признавали аварийным. Этому есть объяснение. Как только жилье переводили в разряд аварийного, любой житель приходил в прокуратуру и тут же получал предписание о немедленном переселении. Была по этому поводу встреча с Генпрокурором, где прозвучало предписание эту практику прекратить, за исключением, когда аварийное жилье смертельно опасно. Теперь этот вопрос снят, и мы призываем определить механизм признания жилья ветхим», - отметил собеседник НСН.

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Как пояснили в Ассоциации региональных операторов капремонта, система соберет в одном месте все сведения о состоянии домов, в том числе информацию о проведении текущего и капитального ремонта, состоянии конструкций здания и т.д. Это позволит расставлять приоритеты при составлении программ капремонта

«Минтруд хочет чаще проводить капитальный ремонт, но я категорический противник этого. Потому что скоро опять это жилье придет в негодность. Я за то, чтобы вопросом занималась администрации городов, соответствующие комиссии. А любая лишняя структура… Не вижу в ней необходимости», - обозначил свою позицию Игорь Шпектор.

Поправки к законопроекту об изменениях в Жилищный кодекс планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Воскресенский
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