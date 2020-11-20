В ОП предложили выплатить ветеранам по 10 тысяч рублей к Новому году

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил к Новому году назначить дополнительную выплату ветеранам в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее письмо он направил на имя главы правительства Михаила Мишустина, сообщает RT.

Автор инициативы пояснил, что на юбилейный год свое влияние оказала пандемия коронавируса.

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Хамзаев предлагает осуществить единовременную выплату всем ветеранам размером в 10 тысяч рублей.

«Считаю, что это будет действенным подспорьем нашим ветеранам для организации их праздничного стола в честь нового, 2021 года», — цитирует его Ura.ru.

Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков заявил накануне в эфире НСН, что пенсию нужно выплачивать напрямую из бюджета, а Пенсионный фонд не нужен.

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ФОТО: РИА Новости//Олег Макаров
ТЕГИ:Новый ГодВеликая Отечественная ВойнаВетераны
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