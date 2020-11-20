В ОП предложили выплатить ветеранам по 10 тысяч рублей к Новому году

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил к Новому году назначить дополнительную выплату ветеранам в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее письмо он направил на имя главы правительства Михаила Мишустина, сообщает RT.

Автор инициативы пояснил, что на юбилейный год свое влияние оказала пандемия коронавируса.