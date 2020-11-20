В ОП предложили выплатить ветеранам по 10 тысяч рублей к Новому году
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил к Новому году назначить дополнительную выплату ветеранам в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее письмо он направил на имя главы правительства Михаила Мишустина, сообщает RT.
Автор инициативы пояснил, что на юбилейный год свое влияние оказала пандемия коронавируса.
Хамзаев предлагает осуществить единовременную выплату всем ветеранам размером в 10 тысяч рублей.
«Считаю, что это будет действенным подспорьем нашим ветеранам для организации их праздничного стола в честь нового, 2021 года», — цитирует его Ura.ru.
Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков заявил накануне в эфире НСН, что пенсию нужно выплачивать напрямую из бюджета, а Пенсионный фонд не нужен.
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