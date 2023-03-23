В ООН заявили о «вампирском потреблении» воды человечеством

Человечество бездумно расходует водные ресурсы. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе конференции по водной безопасности, сообщило агентство Reuters.

Генсек ООН предрек «библейский исход народов» из-за повышения уровня моря

По его словам, каждый четвертый житель планеты употребляет небезопасную воду для питья, а каждый второй землянин не может пользоваться элементарными санитарными условиями. Организация призвала правительства государств к более разумному распределению воды.

Гутерриш назвал потребление ресурсов человечеством вампирским, а также отметил, что часть воды испаряется вследствие глобального потепления.

Ранее в ООН разработали программу из пяти пунктов, которые должны помочь странам адаптироваться к изменениям климата и стать более устойчивыми.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ВодаООН

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