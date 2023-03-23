В ООН заявили о «вампирском потреблении» воды человечеством

По его словам, каждый четвертый житель планеты употребляет небезопасную воду для питья, а каждый второй землянин не может пользоваться элементарными санитарными условиями. Организация призвала правительства государств к более разумному распределению воды.

Гутерриш назвал потребление ресурсов человечеством вампирским, а также отметил, что часть воды испаряется вследствие глобального потепления.

Ранее в ООН разработали программу из пяти пунктов, которые должны помочь странам адаптироваться к изменениям климата и стать более устойчивыми.

