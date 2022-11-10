В ООН предложили пять шагов для адаптации стран к климатическому кризису
В Организации Объединенных Наций (ООН) разработали программу из пяти пунктов, которые должны помочь странам адаптироваться к изменениям климата и стать более устойчивыми.
Первым из предложенных методов эксперты назвали создание системы предупреждения населения об аномальной жаре или урагане. Простое информирование помогает снизить ущерб от природных явлений на 30%. В Бангладеш за последние 40 лет количество жертв циклонов сократилось в 100 раз благодаря улучшению системы раннего предупреждения.
Вторым методом защиты от климатических изменений в ООН назвали восстановление городских лесопосадок, которые охлаждают воздух. В обычный солнечный день одно дерево обеспечивает охлаждающий эффект, эквивалентный работе двух бытовых кондиционеров в течение суток.
При поддержке Программы ООН по защите окружающей среды (ЮНЕП) в рамках проекта предполагается также посадить 1,4 миллиона деревьев в течение четырех лет, чтобы сдержать эрозию почвы, задержать в ней воду и сохранить питательные вещества.
Изменения климата напрямую связаны с водой, будь то наводнения, засухи, повышение уровня моря или дефицит водных ресурсов. Ожидается, что к 2030 году каждый второй человек в мире столкнется с острой нехваткой воды.
Инвестирование в более эффективное орошение окажет решающее значение, поскольку на сельское хозяйство приходится 70% от мирового забора пресной воды. В городских центрах к концу десятилетия можно будет сэкономить около 100–120 миллиардов кубометров воды за счет уменьшения утечек.
Устойчивая к изменению климата инфраструктура относится к активам и системам, таким как дороги, мосты и линии электропередачи, которые могут выдерживать удары экстремальных климатических воздействий. На такую инфраструктуру приходится 88% прогнозируемых затрат на адаптацию к изменению климата.
В отчете Всемирного банка говорится, что инвестиции в устойчивую к изменению климата инфраструктуру в странах с низким и средним уровнем дохода могут принести примерно $4,2 триллиона долларов общей выгоды.
Решения по адаптации к изменению климата более эффективны, если они интегрированы в долгосрочные стратегии и политику. Национальные планы по адаптации представляют собой важнейший механизм управления, с помощью которого страны могут планировать будущее и определять стратегические приоритеты в области адаптации к изменениям климата, отметили в ООН.
Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/news/v-oon-predlozhili-pyat-shagov-dlya-adaptacii-stran-k-klimaticheskomu-krizisu
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