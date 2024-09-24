Представители МККК посетили военнопленных в Курской области
Международный Комитет Красного Креста (МККК) посетил захваченных пленных в Курской области, при этом не уточняется с какой стороны эти пленные. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя организации.
В МККК рассказали, что военнопленные также смогли передать сообщения своим семьям через представителей организации.
Организация также не уточняет количество, имена и местонахождение этих людей.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что украинские войска не имеют ресурса, чтобы прорваться к Курской атомной электростанции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru