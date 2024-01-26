В ООН заявили, что 10 миллионов жителей Украины стали беженцами

Как отметил Гранди, с Украины выехали свыше 6,3 млн жителей, еще около 3,7 млн человек пришлось переехать внутри государства.

«Мы не видим ... признаков того, чтобы люди массово возвращались в места своего прежнего проживания. Люди обеспокоены, что на фоне продолжающейся сложной ситуации сделать это будет непросто», — указал комиссар.

Кроме того, представитель ООН сообщил, что на украинской территории было разрушено более 27,5 тысячи домов, и разрушения продолжаются «по мере того, как ведется восстановление».

Ранее стало известно, что свыше 4,2 млн украинских беженцев получили убежище в странах Евросоюза, в Киеве ожидают, что большинство уехавших вернутся на родину до конца 2025 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

