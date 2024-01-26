В ООН заявили, что 10 миллионов жителей Украины стали беженцами
Более 10 млн человек, или почти четверть населения, переселились внутри Украины или покинули страну за последние два года на фоне боевых действий. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью японскому телеканалу NHK.
Как отметил Гранди, с Украины выехали свыше 6,3 млн жителей, еще около 3,7 млн человек пришлось переехать внутри государства.
«Мы не видим ... признаков того, чтобы люди массово возвращались в места своего прежнего проживания. Люди обеспокоены, что на фоне продолжающейся сложной ситуации сделать это будет непросто», — указал комиссар.
Кроме того, представитель ООН сообщил, что на украинской территории было разрушено более 27,5 тысячи домов, и разрушения продолжаются «по мере того, как ведется восстановление».
Ранее стало известно, что свыше 4,2 млн украинских беженцев получили убежище в странах Евросоюза, в Киеве ожидают, что большинство уехавших вернутся на родину до конца 2025 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru