Черногория стала первой в мире по числу принятых украинских беженцев

По его словам, Черногория стала лидером в Европе по числу принятых граждан Украины пропорционально населению республики.

«Пять процентов нашего населения – украинцы. И все чувствуют себя безопасно в нашей стране, и мы гордимся этим», - заключил Абазович.

Ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что с начала спецоперации ВС РФ на Украине на территорию Евросоюза прибыли почти 10 млн украинских беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

