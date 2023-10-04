Черногория стала первой в мире по числу принятых украинских беженцев
Премьер Черногории Дритан Абазович заявил, что украинские беженцы в настоящее время составляют 5% населения республики, сообщает РИА Новости.
По его словам, Черногория стала лидером в Европе по числу принятых граждан Украины пропорционально населению республики.
«Пять процентов нашего населения – украинцы. И все чувствуют себя безопасно в нашей стране, и мы гордимся этим», - заключил Абазович.
Ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что с начала спецоперации ВС РФ на Украине на территорию Евросоюза прибыли почти 10 млн украинских беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru