В ООН подсчитали убытки мирового туризма от COVID-19

В текущем году из-за пандемии мировая туристическая отрасль может потерять 320 миллиардов долларов. Такие данные содержаться в сообщении Всемирной туристской организации ООН (ВТООН).

Там подчеркнули, что в мае число туристов, совершающих поездки в другие страны, снизилось на 98% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. А за первые пять месяцев этого года показатель упал на 56% - всё это и привело столь значительным убыткам. Также в ВТООН отметили, что они более чем в три раза больше, чем во время экономического кризиса в 2009 году, пишут Известия.

При этом, во Всемирной туристской организации ООН добавили, что ожидают окончательного восстановления отрасли лишь ко второй половине 2021 года.