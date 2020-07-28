В ООН подсчитали убытки мирового туризма от COVID-19
В текущем году из-за пандемии мировая туристическая отрасль может потерять 320 миллиардов долларов. Такие данные содержаться в сообщении Всемирной туристской организации ООН (ВТООН).
Там подчеркнули, что в мае число туристов, совершающих поездки в другие страны, снизилось на 98% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. А за первые пять месяцев этого года показатель упал на 56% - всё это и привело столь значительным убыткам. Также в ВТООН отметили, что они более чем в три раза больше, чем во время экономического кризиса в 2009 году, пишут Известия.
При этом, во Всемирной туристской организации ООН добавили, что ожидают окончательного восстановления отрасли лишь ко второй половине 2021 года.
Между тем, ранее 28 июля стало известно, что Россия не войдёт в обновлённый «белый список» стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию Евросоюза. Об этом сообщил источник ТАСС в делегации одной из европейских стран при Совете ЕС.
Ближайшее обновление списка ожидается в первых числах августа. Руководство ЕС пересматривает его раз в две недели. Это означает, что россияне не смогут попасть в страны Евросоюза как минимум до середины августа.
Решение об открытии границ ЕС для граждан третьих стран принимают в зависимости от эпидемиологической ситуации в «отправляющих» гостей странах.
Россия с 1 августа готовится возобновить авиасообщение только с тремя странами – Турцией, Великобританией и Танзанией, отмечает RT.
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