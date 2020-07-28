В ООН подсчитали убытки мирового туризма от COVID-19

В текущем году из-за пандемии мировая туристическая отрасль может потерять 320 миллиардов долларов. Такие данные содержаться в сообщении Всемирной туристской организации ООН (ВТООН).

Там подчеркнули, что в мае число туристов, совершающих поездки в другие страны, снизилось на 98% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. А за первые пять месяцев этого года показатель упал на 56% - всё это и привело столь значительным убыткам. Также в ВТООН отметили, что они более чем в три раза больше, чем во время экономического кризиса в 2009 году, пишут Известия.

При этом, во Всемирной туристской организации ООН добавили, что ожидают окончательного восстановления отрасли лишь ко второй половине 2021 года.

Россия откроет авиасообщение с новыми странами в ближайшие недели

Между тем, ранее 28 июля стало известно, что Россия не войдёт в обновлённый «белый список» стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию Евросоюза. Об этом сообщил источник ТАСС в делегации одной из европейских стран при Совете ЕС.

Ближайшее обновление списка ожидается в первых числах августа. Руководство ЕС пересматривает его раз в две недели. Это означает, что россияне не смогут попасть в страны Евросоюза как минимум до середины августа.

Решение об открытии границ ЕС для граждан третьих стран принимают в зависимости от эпидемиологической ситуации в «отправляющих» гостей странах.

Россия с 1 августа готовится возобновить авиасообщение только с тремя странами – Турцией, Великобританией и Танзанией, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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