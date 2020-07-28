Россия откроет авиасообщение с новыми странами в ближайшие недели
Исполняющий обязанности замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин заявил, что Москва в ближайшие недели возобновит авиасообщение с новым списком стран.
Ранее источник агентства «Интерфакс» сообщал, что Россия на втором этапе может возобновить авиасообщение с Южной Кореей и Венгрией.
По словам представителя МИД РФ, сейчас ведутся переговоры с целым рядом государств.
«Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список», - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
О начале полетов за рубеж с 1 августа объявил премьер Михаил Мишустин. Первые международные рейсы начнут выполняться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону. Среди доступных
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