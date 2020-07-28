Россия откроет авиасообщение с новыми странами в ближайшие недели

Исполняющий обязанности замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин заявил, что Москва в ближайшие недели возобновит авиасообщение с новым списком стран.

Ранее источник агентства «Интерфакс» сообщал, что Россия на втором этапе может возобновить авиасообщение с Южной Кореей и Венгрией.

«Аэрофлот» отменяет международные рейсы. Когда и куда мы полетим?

По словам представителя МИД РФ, сейчас ведутся переговоры с целым рядом государств.

«Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список», - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

О начале полетов за рубеж с 1 августа объявил премьер Михаил Мишустин. Первые международные рейсы начнут выполняться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону. Среди доступных

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Авиасообщение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры