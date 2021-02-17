В ООН назвали несправедливым распространение вакцин от COVID-19 в мире

«Мы должны добиваться того, чтобы все люди повсеместно имели возможность вакцинироваться как можно скорее», — цитирует Гутерриша ТАСС.

Генсек подчеркнул, что 75% от общего объёма прививок от COVID-19 сделали лишь в десяти государствах. В то же время более 130 стран мира не имеют ни одной дозы вакцины.

Как отметил Гутерриш, при отсутствии мер по борьбе с инфекцией в развивающихся странах коронавирус будет постоянно мутировать, и новые его разновидности «могут стать более заразными, более смертоносными».

Генсек ООН подчеркнул, что в таком случае эффективность вакцин и методы диагностики коронавируса окажутся под угрозой, а передача инфекции, в том числе в развитые страны, продолжится.

