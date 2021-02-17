В ООН назвали несправедливым распространение вакцин от COVID-19 в мире
Распространение вакцин от коронавирусной инфекции в мире в значительной степени несправедливо и неравномерно, и в дальнейшем может повлиять на продолжительность пандемии. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности организации.
«Мы должны добиваться того, чтобы все люди повсеместно имели возможность вакцинироваться как можно скорее», — цитирует Гутерриша ТАСС.
Генсек подчеркнул, что 75% от общего объёма прививок от COVID-19 сделали лишь в десяти государствах. В то же время более 130 стран мира не имеют ни одной дозы вакцины.
Как отметил Гутерриш, при отсутствии мер по борьбе с инфекцией в развивающихся странах коронавирус будет постоянно мутировать, и новые его разновидности «могут стать более заразными, более смертоносными».
Генсек ООН подчеркнул, что в таком случае эффективность вакцин и методы диагностики коронавируса окажутся под угрозой, а передача инфекции, в том числе в развитые страны, продолжится.
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