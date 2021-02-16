Мексика пожалуется в ООН из-за неравного доступа стран к вакцинам от COVID-19
Мексика намерена подать жалобу в Совет Безопасности ООН из-за неравного доступа стран мира к вакцинам от COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.
Как сообщает агентство Reuters, глава мексиканского МИД отметил, что в странах-производителях вакцин высокие уровни вакцинации, при этом в Латинской Америке и странах Карибского бассейна уровни намного ниже.
Власти Мексики подадут жалобу в Совбез ООН в среду.
Кроме того, как заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, правительство хотело бы добиться от ООН решения проблемы равенства доступа к вакцинам, чтобы вакцинация жителей стала возможна во всех государствах.
Вакцинация в Мексике стартовала в декабре. Первыми прививку от коронавируса получили медики.
На этой неделе началась вакцинация пожилых жителей Мексики. Власти планируют к апрелю привить более 15,7 млн граждан из старшей возрастной группы.
Между тем, в начале февраля в Мексике одобрили применение российской вакцины «Спутник V», напоминает МИР 24. Препарат получил разрешение на экстренное использование.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Американский конгрессмен подал в суд на Трампа из-за штурма Капитолия
- Мексика пожалуется в ООН из-за неравного доступа стран к вакцинам от COVID-19
- Порнозвезда обещает «интересную ночь» Тарасову после победы над Кокляевым. Видео
- В Госдуме предложили ввести внесудебную блокировку сайтов с ложными обвинениями в преступлениях
- ОП Москвы сформирует список исторических фигур для установки памятника на Лубянке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru