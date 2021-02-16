Мексика пожалуется в ООН из-за неравного доступа стран к вакцинам от COVID-19

Мексика намерена подать жалобу в Совет Безопасности ООН из-за неравного доступа стран мира к вакцинам от COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

Как сообщает агентство Reuters, глава мексиканского МИД отметил, что в странах-производителях вакцин высокие уровни вакцинации, при этом в Латинской Америке и странах Карибского бассейна уровни намного ниже.

Власти Мексики подадут жалобу в Совбез ООН в среду.

Кроме того, как заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, правительство хотело бы добиться от ООН решения проблемы равенства доступа к вакцинам, чтобы вакцинация жителей стала возможна во всех государствах.

Вакцинация в Мексике стартовала в декабре. Первыми прививку от коронавируса получили медики.

На этой неделе началась вакцинация пожилых жителей Мексики. Власти планируют к апрелю привить более 15,7 млн граждан из старшей возрастной группы.

Между тем, в начале февраля в Мексике одобрили применение российской вакцины «Спутник V», напоминает МИР 24. Препарат получил разрешение на экстренное использование.

