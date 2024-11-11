Собянин: В Москве разработали модели органов и тканей для обучения врачей
Столичные ученые разработали уже 10 уникальных медицинских фантомов - достоверных моделей органов и тканей человека, которые используются для обучения врачей и настройки оборудования. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, отечественные модели выгодно отличаются от зарубежных как по стоимости, так и по износоустойчивости и функциональности.
Недавно ученые разработали фантом плода для УЗИ, благодаря которому врачи смогут научиться находить патологии на ранней стадии беременности. Также в России создали первый фантом пояснично-крестцового отдела, на котором можно научиться делать инъекции под ультразвуковым контролем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru