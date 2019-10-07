В онкоцентре Блохина опровергли массовое увольнение медсестёр

В детском отделении Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина опровергли информацию о массовом увольнении медсестёр, пишет РБК. Об этом заявили в пресс-службе медучреждения.

В сообщении говорится, что новых заявлений на увольнение не поступало.