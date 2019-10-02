Приема не будет, врачи уволились

Новой точкой на карте врачебных бунтов стала Пермь. Врачи-неонатологи роддома шестой горбольницы написали заявления об уходе из-за низких зарплат. Об этом сообщила в видеообращении заведующая отделением Ирина Петрова, опубликовавшая его на том же YouTube-канале, где в начале недели прогремело заявление онкологов столичного центра Блохина. Пермский врач утверждает, что она и ее коллеги обращались в разные инстанции, но безрезультатно. По ее словам, медики требуют оплачивать дополнительную работу нанять новых врачей вместо уволившихся ранее. В администрации больницы активистам сказали возвращаться «обратно в свою Москву», - отмечает «Лента.ру».

Скандал в онкоцентре в Москве, тем временем, набирает обороты. По сообщению «Интерфакса», заявления об увольнении написали уже от 10 до 12 врачей НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в Национальный медицинский исследовательский центр имени Блохина. Всего готовы уволиться, как сообщалось, около 30 врачей-онкологов центра, недовольных политикой нового директора Светланы Варфоломеевой. В своем видеообращении врачи утверждали, что введенный порядок начисления зарплат «закрытый и несправедливый» и направлен на «выдавливание» неугодных руководству. Кроме того, они указали на неприемлемые условия, в которых проходят лечение дети в онкоцентре. Врачей поддержали и родители пациентов центра, добавив ко всему сказанному, что в медучреждении отсутствуют необходимые препараты. Минздрав же назвал выступление медиков нарушением принципов врачебной этики.

В конце лета – начале осени попытки массовых увольнений медработников фиксировались в Свердловской, Челябинской, Владимирской областях. Затем эпидемия перекинулась и на Москву. Нищими врачей сделал Минздрав, - заявлял на пресс-конференции в НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин:

«Реальные зарплаты врачей никогда не достигали тех 200% от средней зарплаты по стране, о которой докладывали. Сейчас медработники не могут не то, что терпеть, они не могут существовать. Это делается с попустительства региональных органов здравоохранения. Либо Минздрав не владеет ситуацией о происходящем в стране, либо он покрывает незаконные действия», - утверждал Гальперин.

По его словам, ситуация с переработками в системе здравоохранения такова, что уже не редкость смертельные случаи среди молодых врачей, инфаркты, инсульты.

Приема не будет, врачи уволились. Промежуточный результат реформы здравоохранения в России.

