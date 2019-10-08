В СПЧ хотят заразить нового главу ФСИН гуманизмом

Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с НСН высказала свои опасения по поводу смены руководства ФСИН.

«У нас новое лицо – человек, который по прошлой своей работе зарекомендовал себя, как достаточно жесткий и суровый. Я не помню, чтобы от него как-то исходила хотя бы одна гуманистическая идея. Не помню, чтобы он призывал к чему-то такому, что могло бы облегчить жизнь за решеткой, например, ну, или вообще, в принципе кого-то. На мой взгляд, это человек – отличный следователь, но система мышления у правоохранителей совсем отличается от системы мышления тех людей, которые должны следить, чтобы был порядок в тюрьмах», - объяснила она.

Вместе с тем Меркачева рассказала, что надеется на удачное сотрудничество. По ее словам, от того, в каких условиях будет находится заключенный, зависит жизнь общества в целом.

«Однако мы очень надеемся, что нам удастся, что называется, на свою сторону перетянуть нового директора. Мы ему расскажем все, объясним. Мы будем, конечно, стараться, чтобы он провел максимальное количество встреч с нами, будем говорить, как мы видим наше взаимодействие. Нам очень хочется все-таки его заразить нашим гуманизмом, хочется ему объяснить, что от того, как люди живут за решеткой, будет в целом зависеть ситуация в стране. Потому что ситуация в тюрьме – это калька с нашей жизни на воле. Надо донести до сознания человека, что от того, каким выйдет заключенный из мест лишения свободы, будет зависеть то, как мы себя будем чувствовать рядом с ним, поскольку он будет нашим соседом, окажется рядом в каком-то месте публичном. Удастся нам достучаться или нет – посмотрим. Чудеса бывают! Иногда бывает, что вроде был человек гуманный, а потом, оказавшись в какой-нибудь системе, начинает гайки закручивать. В данном случае мы надеемся, что жесткость, которая была свойственна ему на посту начальника ФСБ по многим регионам, сменится на мягкость», - рассказала она НСН.

Ранее президент России Владимир Путин уволил директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщает «Интерфакс». Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте, председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин в беседе с НСН признался, что опечален этой отставкой.

