В СПЧ хотят заразить нового главу ФСИН гуманизмом
Заместитель главы ОНК Москвы в эфире НСН рассказала о своем отношении к назначению нового директора ФСИН.
Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Об этом сообщается на сайте службы. По данным «Московского комсомольца», указ о назначении Калашникова подписал президент Владимир Путин, на официальном интернет-портале правовой информации, где публикуются соответствующие документы, подобного указа пока нет.
Калашников окончил академию ФСБ и начинал службу с оперуполномоченного, в дальнейшем, по данным источника «МК», служил в контрразведке. Затем возглавлял УФСБ по Республике Коми и Красноярскому краю. Он запомнился жестким и решительным стилем работы. На счету Калашникова ряд громких задержаний.
Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с НСН высказала свои опасения по поводу смены руководства ФСИН.
«У нас новое лицо – человек, который по прошлой своей работе зарекомендовал себя, как достаточно жесткий и суровый. Я не помню, чтобы от него как-то исходила хотя бы одна гуманистическая идея. Не помню, чтобы он призывал к чему-то такому, что могло бы облегчить жизнь за решеткой, например, ну, или вообще, в принципе кого-то. На мой взгляд, это человек – отличный следователь, но система мышления у правоохранителей совсем отличается от системы мышления тех людей, которые должны следить, чтобы был порядок в тюрьмах», - объяснила она.
Вместе с тем Меркачева рассказала, что надеется на удачное сотрудничество. По ее словам, от того, в каких условиях будет находится заключенный, зависит жизнь общества в целом.
«Однако мы очень надеемся, что нам удастся, что называется, на свою сторону перетянуть нового директора. Мы ему расскажем все, объясним. Мы будем, конечно, стараться, чтобы он провел максимальное количество встреч с нами, будем говорить, как мы видим наше взаимодействие. Нам очень хочется все-таки его заразить нашим гуманизмом, хочется ему объяснить, что от того, как люди живут за решеткой, будет в целом зависеть ситуация в стране. Потому что ситуация в тюрьме – это калька с нашей жизни на воле. Надо донести до сознания человека, что от того, каким выйдет заключенный из мест лишения свободы, будет зависеть то, как мы себя будем чувствовать рядом с ним, поскольку он будет нашим соседом, окажется рядом в каком-то месте публичном. Удастся нам достучаться или нет – посмотрим. Чудеса бывают! Иногда бывает, что вроде был человек гуманный, а потом, оказавшись в какой-нибудь системе, начинает гайки закручивать. В данном случае мы надеемся, что жесткость, которая была свойственна ему на посту начальника ФСБ по многим регионам, сменится на мягкость», - рассказала она НСН.
Ранее президент России Владимир Путин уволил директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщает «Интерфакс». Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте, председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин в беседе с НСН признался, что опечален этой отставкой.
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