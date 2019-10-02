Жириновский хочет закрыть все тюрьмы в России

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский выступил за закрытие всех тюрем в стране. Так он прокомментировал появившиеся сообщения об увольнении по возрасту директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко.

Как отметил в соцсетях политик, СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге уже прекратил свою деятельность. По словам Жириновского, теперь надо поступить таким же образом с иными казенными учреждениями, предназначенными для отбывания наказания, передает Ura.ru.

По прикидкам Жириновского, добиться этого можно к середине текущего века, если начать предотвращать сами преступления за счет позиции общества и привития идей гуманизма с младых ногтей.

Между тем, как сообщает Москва 24, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившиеся сообщения об отставке директора ФСИН. По словам представителя Кремля, такой указ не был опубликован.

