Шкуматов: Оспорившим штрафы ПДД - компенсацию!

Петр Шкуматов: «Сам тест будет стоить каждому водителю в среднем 10 тысяч рублей. Для его сдачи потребуется посетить специальную лабораторию, где водитель будет должен сдать мочу и кровь из вены. В прошлом году эти правила вызвали давки за справками старого образца, да и без трагедий не обошлось. В гигантской очереди в одном из городов умер человек», – вспомнил в эфире НСН Петр Шкуматов.

