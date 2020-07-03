Шкуматов: Оспорившим штрафы ПДД - компенсацию!
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
Минздрав вновь отложил новые правила медосвидетельствования для водителей
Министерство здравоохранения РФ утвердило приказ, сохраняющий старые правила медосвидетельствования водителей до 1 января 2021 года. В частности, сегодня водителям не нужно сдавать тест на «хронический алкоголизм» при получении или переоформлении водительского удостоверения. Ранее предлагалось ввести такую процедуру с 1 июля текущего года.
Петр Шкуматов: «Сам тест будет стоить каждому водителю в среднем 10 тысяч рублей. Для его сдачи потребуется посетить специальную лабораторию, где водитель будет должен сдать мочу и кровь из вены. В прошлом году эти правила вызвали давки за справками старого образца, да и без трагедий не обошлось. В гигантской очереди в одном из городов умер человек», – вспомнил в эфире НСН Петр Шкуматов.
85% штрафов водители получают по показаниям дорожных камер
Более 85 процентов штрафов, которые получили водители за последние пять месяцев, были вынесены по показаниям дорожных камер. Об этом сообщают в ГИБДД.
Петр Шкуматов: «Штрафы практически полностью перешли в ведение роботов. Скорость оказалась традиционно самым популярным нарушением. Более 40 миллионов административных штрафов выписаны именно за превышение. Чувствую, что недалек тот день, когда роботы получат окончательное право следить за людьми. Ведь машины взяток не берут, и договориться с ними не получится», – отметил он в беседе с НСН.
Доказавшим неправомерность штрафа водителям хотят платить по 20 тысяч рублей
В Общероссийском народном фронте завершилось обсуждение проекта нового КоАП.
Петр Шкуматов: «Эксперты ОНФ предложили выплачивать каждому незаконно привлеченному к ответственности автомобилисту, который смог доказать, что штраф был ошибочным, денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Предложение ОНФ отправлено в Министерство юстиции РФ», – поделился он со слушателями НСН.
На Третьем транспортном кольце Москвы изменится разметка
На Третьем транспортном кольце Москвы изменится разметка. Число полос на некоторых участках увеличат, а в опасных местах переоборудуют лишние ряды в разделительные буферы.
Петр Шкуматов: «Правда, чудес не бывает – сами полосы станут уже. Несмотря на то, что ожидаемо пробок станет меньше, появились первые недовольные этим нововведением. Речь о мотоциклистах, которые уже не смогут безопасно ездить в пробках между рядами автомобилей. Ранее зауженные полосы появились на некоторых других улицах Москвы, и эксперимент был признан успешным», – подытожил в интервью НСН Петр Шкуматов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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