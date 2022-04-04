В «Онэксиме» опровергли информацию об израильском гражданстве миллиардера Прохорова

В сообщении говорится, что миллиардер прилетал в Израиль на медицинское обследование.

Ранее израильское издание Ynet сообщило, что Прохоров прибыл в Израиль из Швейцарии и подал все необходимые документы, чтобы стать гражданином в соответствии с законом о репатриации.