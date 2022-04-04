В «Онэксиме» опровергли информацию об израильском гражданстве миллиардера Прохорова
4 апреля 202217:45
Информация о получении российским бизнесменом Михаилом Прохоровым израильского гражданства не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей ему группы «Онэксим».
В сообщении говорится, что миллиардер прилетал в Израиль на медицинское обследование.
Ранее израильское издание Ynet сообщило, что Прохоров прибыл в Израиль из Швейцарии и подал все необходимые документы, чтобы стать гражданином в соответствии с законом о репатриации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru