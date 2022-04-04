СМИ: российский миллиардер Михаил Прохоров получил израильское гражданство

По информации портала, миллиардер по туристической визе прибыл в страну из Швейцарии на частном самолёте, после чего подал все необходимые документы, чтобы стать гражданином в соответствии с законом о репатриации.

Издание отмечает, что 56-летний Прохоров, состояние которого оценивается в $13,8 млрд, не попал в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании.

Ранее российский музыкант, комик и сценарист Семён Слепаков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой найти выход из чудовищной ситуации на Украине. После в СМИ появилась информация, что он улетел в Израиль, сообщает телеканал «360».