СМИ: российский миллиардер Михаил Прохоров получил израильское гражданство

Российский бизнесмен Михаил Прохоров получил гражданство Израиля, сообщает израильское издание Ynet.

Израиль заявил, что не будет путем обхода санкций против России

По информации портала, миллиардер по туристической визе прибыл в страну из Швейцарии на частном самолёте, после чего подал все необходимые документы, чтобы стать гражданином в соответствии с законом о репатриации.

Издание отмечает, что 56-летний Прохоров, состояние которого оценивается в $13,8 млрд, не попал в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании.

Ранее российский музыкант, комик и сценарист Семён Слепаков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой найти выход из чудовищной ситуации на Украине. После в СМИ появилась информация, что он улетел в Израиль, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:ГражданствоМиллиардерыИзраильМихаил Прохоров
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