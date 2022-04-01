Депутат Хамзаев предложил лишить Депардье гражданства за высказывание о спецоперации на Украине

До этого Жерар Депардье осудил российскую спецоперацию на Украине, заявив, что россияне не в ответе за «безумные» действия своего президента.

Ранее глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что к словам Депардье о спецоперации на Украине не стоит относиться серьезно и посоветовал актеру говорить на темы искусства и кино, в которых тот разбирается.