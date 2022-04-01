Депутат Хамзаев предложил лишить Депардье гражданства за высказывание о спецоперации на Украине
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил лишить французского актера Жерара Депардье российского гражданства за высказывание о спецоперации на Украине. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Он также считает, что знаменитость необходимо лишить недвижимости в России и передать ее на нужды детей-сирот.
До этого Жерар Депардье осудил российскую спецоперацию на Украине, заявив, что россияне не в ответе за «безумные» действия своего президента.
Ранее глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что к словам Депардье о спецоперации на Украине не стоит относиться серьезно и посоветовал актеру говорить на темы искусства и кино, в которых тот разбирается.
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