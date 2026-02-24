Молодое поколение чаще уходит с работы «в никуда», так как им ближе проектная деятельность, а не сидеть пять лет на одном месте, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

Россияне все чаще уходят с работы, не имея нового места, рассказал «Газете.Ru» эксперт в сфере управления продажами и аутсорсинга линейного персонала Александр Смирнов. По его словам, «увольнения в никуда» связаны не только с ситуацией на российском рынке труда, но и с усталостью, выгоранием и пересмотром приоритетов сотрудниками после нескольких лет турбулентности. Лоикова назвал этот тренд локальным.