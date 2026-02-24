В омут с головой: Почему зумеры чаще уходят с работы «в никуда»
Не стоит бросаться в омут с головой, если хотите уволиться «в никуда», нужно смотреть на это как на стратегический шаг, заявила НСН Зулия Лоикова.
Молодое поколение чаще уходит с работы «в никуда», так как им ближе проектная деятельность, а не сидеть пять лет на одном месте, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
Россияне все чаще уходят с работы, не имея нового места, рассказал «Газете.Ru» эксперт в сфере управления продажами и аутсорсинга линейного персонала Александр Смирнов. По его словам, «увольнения в никуда» связаны не только с ситуацией на российском рынке труда, но и с усталостью, выгоранием и пересмотром приоритетов сотрудниками после нескольких лет турбулентности. Лоикова назвал этот тренд локальным.
«Это очень громкое заявление, у меня такой информации нет. Я не вижу того, что у нас люди увольняются «в никуда». Есть другая статистика, которая говорит о том, что россияне берут подработки. В таком случае они чувствуют себя менее уязвимыми, потому что сейчас часто еще бывают и задержки зарплат. Это тоже приводит к эмоциональному выгоранию и стрессу. Конечно, перегруз приводит к эмоциональному выгоранию, на это накладывается нехватка персонала. А когда человек идет на подработку, ему проще смотреть в сторону изменений в карьере», - пояснила она.
Также она объяснила, почему «в никуда» чаще всего уходят зумеры.
«У нас на рынке труда сейчас находится пять поколений, у каждого свое поведение и триггеры. Работа для молодого поколения не является стабильностью, за которую можно заплатить любую цену. У них на первый план выходит удобный формат работы, включая гибридный график. Если их не устраивает нагрузку, они уходят. Поэтому можно сказать, что молодые люди более склонны уходить в никуда. Молодые зумеры относятся к работе как к проекту – два-три месяца, а не пять-шесть лет. Они делают выбор в пользу себя. Не стоит бросаться в омут с головой, если хотите уволиться в никуда. Нужно смотреть на это как на стратегический шаг. В моменте кажется, что невозможно находиться на работе. Надо всегда смотреть на возможности. Уйти можно всегда, но сначала надо попробовать изменить ситуацию. Пауза возможна, если у людей есть подушка безопасности, накопления на ипотеки, ежемесячные траты», - добавила собеседница НСН.
Отдельные сотрудники сегодня могут лишиться работы, но в этом случае они быстро найдут ее вновь, поскольку на рынке труда не хватает людей. При этом компании чаще склонны увольнять лодырей, заявил в беседе с НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
