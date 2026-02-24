Путин заявил об увеличении в России количества терактов
В России в прошлом году выросло количество преступлений террористической направленности. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
На заседании коллегии ФСБ он указал, что большая часть из них связана с деятельностью украинских спецслужб и зарубежных кураторов.
Как пишет RT, Путин отметил, что это связано с неудачами противника, которому «не удалось нанести России стратегического поражения на поле боя».
«Поэтому он делает ставку на индивидуальный и массовый террор», — заключил глава государства.
Ранее Путин поручил повысить защищенность работников Минобороны, а также объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
