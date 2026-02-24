Путин поручил повысить защищенность работников Минобороны и энергообъектов

Федеральной службе безопасности (ФСБ) России необходимо повысить защищенность должностных лиц Минобороны и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

ФСБ пресекла подготовку теракта к 23 февраля в Ставрополе

На заседании коллегии ФСБ он отметил, что также это касается федеральных и региональных чиновников, лидеров общественного мнения, журналистов и волонтёров.

Как пишет RT, также глава государства указал, что следует усилить защищённость объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей.

«Максимально прикрыть критически важные объекты», - заключил российский лидер.

Ранее Путин допустил попытки подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
