Путин поручил повысить защищенность работников Минобороны и энергообъектов

На заседании коллегии ФСБ он отметил, что также это касается федеральных и региональных чиновников, лидеров общественного мнения, журналистов и волонтёров.

Как пишет RT, также глава государства указал, что следует усилить защищённость объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей.

«Максимально прикрыть критически важные объекты», - заключил российский лидер.

Ранее Путин допустил попытки подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».