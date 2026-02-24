Двое детей экс-солистки группы «Воровайки» погибли под Оренбургом

Уточняется, что трагедия произошла 22 февраля. В этот день дети певицы пошли кататься на тюбинге с горы Красное урочище. Позже тела мальчика и его сестры были обнаружены в овраге около улицы Алмазной.

Региональным СУ СК РФ было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Причина трагедии устанавливается.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов призвал запретить в РФ тюбинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

