Двое детей экс-солистки группы «Воровайки» погибли под Оренбургом

Сын и дочь бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой погибли в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Депутат Останина призвала штрафовать родителей за небезопасное катание на тюбингах

Уточняется, что трагедия произошла 22 февраля. В этот день дети певицы пошли кататься на тюбинге с горы Красное урочище. Позже тела мальчика и его сестры были обнаружены в овраге около улицы Алмазной.

Региональным СУ СК РФ было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Причина трагедии устанавливается.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов призвал запретить в РФ тюбинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: mosobl.sledcom.ru
