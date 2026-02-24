Путин: Теракт на Савеловском вокзале осуществили дистанционно

Исполнитель теракта на Савеловском вокзале в Москве, скорее всего, был завербован через Интернет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В Москве по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС заведено уголовное дело

На заседании коллегии ФСБ он также отметил, что этот человек мог ничего не знать.

«Всучили взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки - в данном случае сотрудников МВД», - сказал глава государства.

Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве прогремел в ночь на 24 февраля. Как сообщили в столичном Следственном комитете, погибли злоумышленник и сотрудник Госавтоинспекции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ТерактМоскваВокзалыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры