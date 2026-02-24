Путин: Теракт на Савеловском вокзале осуществили дистанционно

На заседании коллегии ФСБ он также отметил, что этот человек мог ничего не знать.

«Всучили взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки - в данном случае сотрудников МВД», - сказал глава государства.

Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве прогремел в ночь на 24 февраля. Как сообщили в столичном Следственном комитете, погибли злоумышленник и сотрудник Госавтоинспекции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».