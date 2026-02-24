Россиянам объяснили, почему не стоит хранить деньги на банковских картах

Хранить деньги на банковской карте не стоит. Таким мнением в беседе с «ФедералПресс» поделился кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, лучше перечислять деньги на накопительный счёт с ежедневным начислением процентов. В данном случае гражданин получит не только защиту от мошенников, но и дополнительную финансовую выгоду.

«С такого счёта получится снимать в любой удобный момент времени... и иметь дополнительный заработок в качестве пассивного дохода», – заключил эксперт.

Ранее в Госдуме предложили убрать из законопроекта ограничение на количество у граждан карт одного банка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
