«Честно говоря, 95% игрушек совершенно нормальные. Почти любая игрушка нормальная, кроме совсем девиантных, то, о чем мы говорили – куклы, сделанные по мотивам сериала про трупы, или что-то с ЛГБТ-символикой (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Я считаю, что сейчас в России прекрасная ситуация с игрушками. Просто, к сожалению, ситуацию портит малая часть в основном западных игр. Игрушки должны быть милые. Я думаю, что так же, как у нас игрушка проходит химико-биологическую экспертизу, ей нужна и психиатрическая, когда психологи, психиатры просто бы давали заключение о безопасности той или иной игрушки. Я против того, чтобы запрещать Микки Маусов и большинство обычных Барби. Поверьте, если не носиться с Барби как с писаной торбой, то другие куклы будут казаться не хуже, и дети будут нормально на это реагировать. Мы сами создали этот культ Барби, поэтому у детей и возникает пунктик на эту тему», - рассказал он.

Ранее первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло заявил НСН, что сегодня необходимо создавать игрушки на традиционных сказках и российских мультфильмах, включая «Машу и Медведь», «Фиксики», «Простоквашино» и «Лунтик».

