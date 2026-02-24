Милонов призвал давать детским игрушкам психиатрическую оценку
Не стоит запрещать Барби или Микки Маусов, просто не нужно делать из них культ, заявил НСН Виталий Милонов.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН призвал давать игрушкам психолого-психиатрическую оценку помимо проведения химической экспертизы, при этом запрещать западных Микки Маусов не нужно.
Минпросвещения РФ создаст для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова приводят РИА Новости. Милонов заявил, что большая часть игрушек на рынке РФ абсолютно нормальная, за исключением нескольких видов.
«Честно говоря, 95% игрушек совершенно нормальные. Почти любая игрушка нормальная, кроме совсем девиантных, то, о чем мы говорили – куклы, сделанные по мотивам сериала про трупы, или что-то с ЛГБТ-символикой (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Я считаю, что сейчас в России прекрасная ситуация с игрушками. Просто, к сожалению, ситуацию портит малая часть в основном западных игр. Игрушки должны быть милые. Я думаю, что так же, как у нас игрушка проходит химико-биологическую экспертизу, ей нужна и психиатрическая, когда психологи, психиатры просто бы давали заключение о безопасности той или иной игрушки. Я против того, чтобы запрещать Микки Маусов и большинство обычных Барби. Поверьте, если не носиться с Барби как с писаной торбой, то другие куклы будут казаться не хуже, и дети будут нормально на это реагировать. Мы сами создали этот культ Барби, поэтому у детей и возникает пунктик на эту тему», - рассказал он.
Ранее первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло заявил НСН, что сегодня необходимо создавать игрушки на традиционных сказках и российских мультфильмах, включая «Машу и Медведь», «Фиксики», «Простоквашино» и «Лунтик».
