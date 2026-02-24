Путин допустил попытки подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
24 февраля 202616:43
ЗлоумЫшленники могут попытаться осуществить подрыв газовых систем, проходящих по дну Чёрного моря. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе заседания коллегии ФСБ России он указал, что речь идёт о «Турецком потоке» и «Голубом потоке».
«Сейчас вот информация наша оперативная идёт... о возможном взрыве газовых наших систем... Никак успокоиться не могут», - сказал глава государства.
Ранее Путин не исключил, что теракт на Савеловском вокзале в Москве осуществили дистанционно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянам объяснили, почему не стоит хранить деньги на банковских картах
- Путин поручил повысить защищенность работников Минобороны и энергообъектов
- Психиатр-нарколог перечислил «побочки» антидепрессантов
- Путин допустил попытки подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
- Путин: Теракт на Савеловском вокзале осуществили дистанционно
- В омут с головой: Почему зумеры чаще уходят с работы «в никуда»
- Писториус подтвердил отказ ФРГ от поставок Украине ракет Taurus
- Милонов призвал давать детским игрушкам психиатрическую оценку
- Звезда фильма «А зори здесь тихие» назвала главное достижение актрисы Шевчук
- В России объяснили снижение выдач кредитных карт