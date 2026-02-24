Путин допустил попытки подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков

ЗлоумЫшленники могут попытаться осуществить подрыв газовых систем, проходящих по дну Чёрного моря. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Песков призвал однозначно назвать виновных в подрыве «Северных потоков»

В ходе заседания коллегии ФСБ России он указал, что речь идёт о «Турецком потоке» и «Голубом потоке».

«Сейчас вот информация наша оперативная идёт... о возможном взрыве газовых наших систем... Никак успокоиться не могут», - сказал глава государства.

Ранее Путин не исключил, что теракт на Савеловском вокзале в Москве осуществили дистанционно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
