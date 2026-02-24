Психиатр-нарколог перечислил «побочки» антидепрессантов
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил НСН, что необходимо выявлять «черные» аптеки, которые продают подобные препараты без рецепта.
Антидепрессанты могут повышать массу тела, повышать тревожность или влиять на либидо, принимать препараты без назначения врача опасно, сказал НСН психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
Депутаты Госдумы Ксения Горячева, Сардана Авксентьева и вице-спикер Владислав Даванков предложили расширить лекарственное обеспечение по ОМС, включив туда бесплатно или с частичной оплатой антидепрессанты, гражданам, которые имеют финансовые трудности для их приобретения, передает РИА Новости. Казанцев уточнил, что без рецептов принимать подобные вещи опасно.
«Надо понимать, что все - яд и все - лекарство, все зависит от дозировки. У любого препарата есть побочный эффект. У антидепрессантов это может быть повышение массы тела, у кого-то усиливается тревога. А еще большая проблема – это либидо. Мужская часть ощущает, что половое влечение у них снижается к противоположному полу. Это одна из частых жалоб. Поэтому депутаты должны заниматься тем, чтобы контролировать продажу любых препаратов, которые отпускаются по рецепту. Необходимо выявлять «черные» аптеки, которые продают подобные препараты без рецепта. Такая проблема не только в Москве», - заявил он.
Рост спроса на антидепрессанты объясняется тем, что в России резко выросло количество неквалифицированных психологов, которые в первую очередь пытаются воздействовать на неокрепшие умы молодых людей, не имея при этом права назначать никакие лекарства. Об этом в пресс-центре НСН заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
