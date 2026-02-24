«Надо понимать, что все - яд и все - лекарство, все зависит от дозировки. У любого препарата есть побочный эффект. У антидепрессантов это может быть повышение массы тела, у кого-то усиливается тревога. А еще большая проблема – это либидо. Мужская часть ощущает, что половое влечение у них снижается к противоположному полу. Это одна из частых жалоб. Поэтому депутаты должны заниматься тем, чтобы контролировать продажу любых препаратов, которые отпускаются по рецепту. Необходимо выявлять «черные» аптеки, которые продают подобные препараты без рецепта. Такая проблема не только в Москве», - заявил он.

Рост спроса на антидепрессанты объясняется тем, что в России резко выросло количество неквалифицированных психологов, которые в первую очередь пытаются воздействовать на неокрепшие умы молодых людей, не имея при этом права назначать никакие лекарства. Об этом в пресс-центре НСН заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

