Писториус подтвердил отказ ФРГ от поставок Украине ракет Taurus

В интервью радиостанции Deutschlandfunk он указал, что поставки ракет Taurus «не решат и не закончат этот конфликт».

«Так что, возможно, нам действительно следует не накалять обстановку», - заключил министр.

Ранее в американском сенате заявили, что президенту США Дональду Трампу следует начать процесс предоставления Украине крылатых ракет Tomahawk, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

