Писториус подтвердил отказ ФРГ от поставок Украине ракет Taurus
24 февраля 202616:22
Германия по-прежнему исключает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
В интервью радиостанции Deutschlandfunk он указал, что поставки ракет Taurus «не решат и не закончат этот конфликт».
«Так что, возможно, нам действительно следует не накалять обстановку», - заключил министр.
Ранее в американском сенате заявили, что президенту США Дональду Трампу следует начать процесс предоставления Украине крылатых ракет Tomahawk, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Путин поручил повысить защищенность работников Минобороны и энергообъектов
- Психиатр-нарколог перечислил «побочки» антидепрессантов
- Путин допустил попытки подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
- Путин: Теракт на Савеловском вокзале осуществили дистанционно
- В омут с головой: Почему зумеры чаще уходят с работы «в никуда»
- Писториус подтвердил отказ ФРГ от поставок Украине ракет Taurus
- Милонов призвал давать детским игрушкам психиатрическую оценку
- Звезда фильма «А зори здесь тихие» назвала главное достижение актрисы Шевчук
- В России объяснили снижение выдач кредитных карт
- Лунтик вместо Барби: Какие игрушки войдут в перечень для детских садов