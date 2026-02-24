Писториус подтвердил отказ ФРГ от поставок Украине ракет Taurus

Германия по-прежнему исключает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

В интервью радиостанции Deutschlandfunk он указал, что поставки ракет Taurus «не решат и не закончат этот конфликт».

«Так что, возможно, нам действительно следует не накалять обстановку», - заключил министр.

Ранее в американском сенате заявили, что президенту США Дональду Трампу следует начать процесс предоставления Украине крылатых ракет Tomahawk, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ABACA / ТАСС
