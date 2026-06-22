В Саратовской области ввели лимиты на покупку бензина

По его словам, в последние дни фиксируется высокий спрос на топливо, при этом в большинстве случаев граждане приобретают его «со значительным запасом сверх реальной потребности».

Бусаргин отметил, что решение о лимитах было принято оперативным штабом региона. В указанный период физлица смогут приобрести не более 30 литров топлива на одну машину.

«Эта вынужденная мера необходима в целях снижения необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций на топливном рынке», - написал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что топливо на полуострове будет отпускаться лишь госслужбам, которые обеспечивают жизнедеятельность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

