Бензин АИ-92 в Москве за неделю подорожал почти на рубль

Отмечается, что за указанный период цена бензина АИ-95 на московских заправках выросла до 73,01 рубля, прибавив 93 копейки. Бензин АИ-100 стал дороже на 69 копеек - 98,94 рубля за литр.

Что касается дизельного топлива, то за неделю оно подорожало в среднем на 87 копеек и стоит 80,15 рубля за литр.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ запросила у сети АЗС «Нефтьмагистраль» экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

