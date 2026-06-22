Бензин АИ-92 в Москве за неделю подорожал почти на рубль

Литра бензина АИ-92 на АЗС Москвы за неделю с 15 по 22 июня подорожал в среднем на 92 копейки - до 66,14 рубля. Об этом со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА) пишет РИА Новости.

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Отмечается, что за указанный период цена бензина АИ-95 на московских заправках выросла до 73,01 рубля, прибавив 93 копейки. Бензин АИ-100 стал дороже на 69 копеек - 98,94 рубля за литр.

Что касается дизельного топлива, то за неделю оно подорожало в среднем на 87 копеек и стоит 80,15 рубля за литр.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ запросила у сети АЗС «Нефтьмагистраль» экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / David Zalubowski / AP
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