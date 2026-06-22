Бензин АИ-92 в Москве за неделю подорожал почти на рубль
Литра бензина АИ-92 на АЗС Москвы за неделю с 15 по 22 июня подорожал в среднем на 92 копейки - до 66,14 рубля. Об этом со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА) пишет РИА Новости.
Отмечается, что за указанный период цена бензина АИ-95 на московских заправках выросла до 73,01 рубля, прибавив 93 копейки. Бензин АИ-100 стал дороже на 69 копеек - 98,94 рубля за литр.
Что касается дизельного топлива, то за неделю оно подорожало в среднем на 87 копеек и стоит 80,15 рубля за литр.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ запросила у сети АЗС «Нефтьмагистраль» экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Малофееву посоветовали не связывать блокировку Telegram с атакой дронов
- Бензин АИ-92 в Москве за неделю подорожал почти на рубль
- В России призвали не демонизировать аналоги «Оземпика»
- В Саратовской области ввели лимиты на покупку бензина
- Чемпионку Уимблдона дисквалифицировали на четыре года за отказ от допинг‑пробы
- Дмитриев назвал отставку Стармера важным сигналом для разжигателей войны в ЕС
- Депутаты предложили ввести месячные абонементы на платную парковку
- «Выскочек надо наказывать!»: Когда стартует основной грибной сезон
- Суд арестовал на два месяца напавшего на людей в ТЦ в Краснодаре
- Дроны ВСУ атаковали Центр космической связи «Дубна»