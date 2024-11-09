В Омске решили продать недостроенное метро

Так, с торгов будет продан один из объектов несостоявшегося омского метро — недостроенный инженерный корпус метрополитена. Площадь объекта составляет порядка 1,8 гектара, а начальная стоимость оценивается в около 250 миллионов рублей.



Омское метро начали строить еще в 90-х, несколько раз работы останавливались из-за нехватки средств, когда была построена одна станция, сроки снова перенесли. Запуск первой линии был запланирован на 2015-й, затем на 2020-й, а в 2019-м правительство региона законсервировало строительство.

Ранее стало известно, что здание бывшего тюремного комплекса «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на аукцион. По словам генерального директора «Дом.РФ» Виталия Мутко, это произойдет до конца года. Базовая стоимость объекта составит около одного миллиарда рублей, но ее могут скорректировать, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

