Железный трон из «Игры престолов» продали на аукционе за $1,49 млн
Железный трон из сериала «Игра престолов» продали на аукционе почти за $1,5 млн. Об этом сообщает дом Heritage Auctions.
Торги состоялись в американском Далласе. В ходе аукциона на продажу выставили свыше 900 предметов из популярного сериала.
Ушедший с молотка трон изготовлен из пластика, это точная копия использовавшегося в «Игре престолов» кресла из мечей. Стоимость лота составила $1,49 млн.
Кроме него, на аукционе представили одежду, оружие, украшения, другой реквизит из сериала. В частности, меч персонажа «Игры престолов» Джона Сноу продали за $400 тысяч, его костюм — за $337,5 тысячи.
Всего в ходе аукциона были проданы лоты на $21,1 млн.
Ранее на аукционе в США продали за $138 тысяч уникальную видеозапись, на которой запечатлен кортеж американского президента Джона Кеннеди сразу после его убийства, напоминает Ura.ru.
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