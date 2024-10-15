Железный трон из «Игры престолов» продали на аукционе за $1,49 млн

Железный трон из сериала «Игра престолов» продали на аукционе почти за $1,5 млн. Об этом сообщает дом Heritage Auctions.

Торги состоялись в американском Далласе. В ходе аукциона на продажу выставили свыше 900 предметов из популярного сериала.

Ушедший с молотка трон изготовлен из пластика, это точная копия использовавшегося в «Игре престолов» кресла из мечей. Стоимость лота составила $1,49 млн.

Кроме него, на аукционе представили одежду, оружие, украшения, другой реквизит из сериала. В частности, меч персонажа «Игры престолов» Джона Сноу продали за $400 тысяч, его костюм — за $337,5 тысячи.

Всего в ходе аукциона были проданы лоты на $21,1 млн.

Ранее на аукционе в США продали за $138 тысяч уникальную видеозапись, на которой запечатлен кортеж американского президента Джона Кеннеди сразу после его убийства, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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