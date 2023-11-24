В Омске из маршрутки выгнал подростка на мороз за отказ уступить место
В Омской области 16-летнего подростка выгнали из маршрутного такси, после того, как он не уступил место пожилой женщине, сообщает телеканал «360».
Подросток сел в маршрутку, которая ехала по направлению Омск — Таврическое. В районе деревни Новоселецк несовершеннолетний оказался на морозе, так как из общественного транспорта его вытолкал мужчина. Пожилого пассажира разозлило, что тот отказался уступить место женщине в возрасте. После этого водитель продолжил путь.
По словам подростка, у него сильно болел живот. Ребенок оказался один в темное время суток в восьми километрах от поселка Таврическое. Он позвонил матери и дождался родственников. Семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Ранее в Комсомольске-на-Амуре задержан водитель, выкинувший старушку из автобуса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru