В Сургуте водитель автобуса избил подростка из-за неоплаченного проезда

В Сургуте водитель маршрутки избил подростка из-за неоплаченного проезда, сообщает «РЕН ТВ».

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По данному факту следственные органы ведут проверку. Конфликту между шофером и 16-летним пассажиром предшествовала словесная перепалка, которая переросла в рукоприкладство.

В итоге несовершеннолетний получил травмы.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре задержан водитель, выкинувший старушку из автобуса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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