В Сургуте водитель автобуса избил подростка из-за неоплаченного проезда
11 сентября 202300:20
В Сургуте водитель маршрутки избил подростка из-за неоплаченного проезда, сообщает «РЕН ТВ».
По данному факту следственные органы ведут проверку. Конфликту между шофером и 16-летним пассажиром предшествовала словесная перепалка, которая переросла в рукоприкладство.
В итоге несовершеннолетний получил травмы.
Ранее в Комсомольске-на-Амуре задержан водитель, выкинувший старушку из автобуса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru