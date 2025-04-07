Остановка поставок лимонов из Турции не ударит по российскому рынку
Решение Турции приостановить поставки лимонов временное и, скорее всего, уже в октябре Россия будет снова получать турецкий цитрус в обычном объеме, заявила НСН Ирина Козий.
Приостановка поставок лимонов из Турции почти не повлияет на российский рынок, так как в апреле импорт турецких лимонов традиционно заканчивается, а в летний период Россия импортирует их из стран Южного полушария. Об этом в беседе с НСН рассказала генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Поставки лимонов из Турции за рубеж будут временно приостановлены с 8 апреля в связи с неблагоприятными погодными условиями в районах сбора цитрусовых и необходимостью защиты внутреннего спроса, сообщает агентство Ilkha со ссылкой на сообщение министерства торговли Турции. Козий рассказала, что эта ситуация не критична для российских полок.
«Если мы возьмем год в целом, то доля турецких лимонов в общем объеме импорта в Россию гигантская – около половины. Но сейчас сезон поставок турецких лимонов на российский рынок заканчивается. В Турции урожай собирают примерно с октября по март, и основной объем поставок заканчивается в апреле. В летний период мы получаем лимоны преимущественно из стран Южного полушария - это в первую очередь Южная Африка и Аргентина. И конкретно сейчас ограничения в поставках турецких лимонов на ситуацию на российском рынке повлияют незначительно, чуть-чуть снизится конкуренция. Летом экспорт турецких цитрусовых совсем небольшой. Скорее всего, реакция турецких властей вызвана неблагоприятными погодными условиями в сезоне 2024-2025 годов, которые привели к недостаточному количеству лимонов на хранении в конце сезона. Соответственно, с началом нового сезона сбора урожая в октябре вероятно возобновление поставок», - рассказала она.
Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил НСН, что в 2025 году «традиционного» повышения цен на яйца к Пасхе не будет, так как стоимость будет снижаться после кризиса из-за птичьего гриппа, производственного потенциала хватает.
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