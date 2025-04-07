Приостановка поставок лимонов из Турции почти не повлияет на российский рынок, так как в апреле импорт турецких лимонов традиционно заканчивается, а в летний период Россия импортирует их из стран Южного полушария. Об этом в беседе с НСН рассказала генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

Поставки лимонов из Турции за рубеж будут временно приостановлены с 8 апреля в связи с неблагоприятными погодными условиями в районах сбора цитрусовых и необходимостью защиты внутреннего спроса, сообщает агентство Ilkha со ссылкой на сообщение министерства торговли Турции. Козий рассказала, что эта ситуация не критична для российских полок.