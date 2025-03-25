Россиян призвали не бояться роста цен на яйца к Пасхе
Андрей Карпов заявил НСН, что ситуация на рынке яиц и курятины до Пасхи существенно не изменится.
В 2025 году «традиционного» повышения цен на яйца к Пасхе не будет, так как стоимость будет снижаться после кризиса из-за птичьего гриппа, производственного потенциала хватает, заявил НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
Оптовые цены на курятину к середине марта снизились на 7–23% в зависимости от части тушки, а стоимость яиц — на 13–17%, подсчитали аналитики NTech. В целом отрасль восстановилась от эпидемии куриного гриппа, случившейся два года назад, передает «Коммерсант». Карпов объяснил, что происходит на рынке.
«Производители сейчас декларируют, что цены пошли вниз на яйцо и куриную продукцию. Традиционно к Пасхе яйцо дорожало, но в прошлом году была другая ситуация. Роста цен не было. В этом году ситуация близка к этой, так как на Новый год были высокие цены. Поэтому не факт, что на Пасху цены на яйцо вырастут. Ситуация на рынке понятная, закупать ничего не нужно. У американцев сейчас острый дефицит, рост цен в два раза, мы в этом году ситуацию проходим спокойно», - рассказал он.
По его словам, дефицит был связан с гриппом, а импорт не помог бы решить проблему.
«Импорт не имеет никакого отношения к стабилизации цен, как и в прошлом году. Тот объем яйца, который ввезли, невероятно мал по сравнению с двухмиллиардным потреблением ежемесячно. В этом году ситуация стабилизировалась, так как была решена проблема с птичьим гриппом. Предложение сейчас достаточное, потенциал производственный тоже достаточный. В 2023 году был кризис из-за птичьего гриппа. Белоруссия у нас большую долю занимает в поставках, там тоже были проблемы с гриппом. Они останавливали поставки яйца и птицы. В 2024 году цена снижалась, в этом году мы тоже не видим сложностей. Производство растет, цена оптовая начинает снижаться, но это пока не говорит о снижении цены на полках. Должен быть тренд на снижение у большинства у производителей для этого», - заключил собеседник НСН.
Ранее в Госдуме предложили исключить из списка социально значимых товаров продукты, которые перешли в категорию премиальных, например, круассаны и ребрышки, передает «Радиоточка НСН».
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