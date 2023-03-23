В одной из гостиниц Москвы нашли тело мужчины
23 марта 202300:14
Труп мужчины обнаружен в номере одной из гостиниц Москвы, сообщает «РЕН ТВ».
22 марта охранник отеля пришел выселять из номера двух постояльцев, один из которых собрал вещи и ушел, а второй остался лежать без движения.
«Охранник подошел, глянул, а там – труп», – заявил собеседник телеканала. Персонал гостиницы вызвал сотрудников правоохранительных органов.
В настоящее время устанавливается причина смерти.
Ранее мёртвый мужчина был найден на пляже в Севастополе.
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22 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru