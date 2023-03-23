В одной из гостиниц Москвы нашли тело мужчины

22 марта охранник отеля пришел выселять из номера двух постояльцев, один из которых собрал вещи и ушел, а второй остался лежать без движения.

«Охранник подошел, глянул, а там – труп», – заявил собеседник телеканала. Персонал гостиницы вызвал сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время устанавливается причина смерти.

Ранее мёртвый мужчина был найден на пляже в Севастополе.

