В одной из гостиниц Москвы нашли тело мужчины

Труп мужчины обнаружен в номере одной из гостиниц Москвы, сообщает «РЕН ТВ».

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22 марта охранник отеля пришел выселять из номера двух постояльцев, один из которых собрал вещи и ушел, а второй остался лежать без движения.

«Охранник подошел, глянул, а там – труп», – заявил собеседник телеканала. Персонал гостиницы вызвал сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время устанавливается причина смерти.

Ранее мёртвый мужчина был найден на пляже в Севастополе.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТрупМоскваГостиницы

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